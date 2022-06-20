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Seznam zprávy: Запад просчитался делая ставку на "Биг Мак" и айфоны

Мир

Обозреватель Seznam zprávy Милош Чермак заявил, что Запад просчитался, делая ставку на "Макдональдс" и айфоны. По его мнению, политические стратеги не понимают русскую душу.

Seznam zprávy: Запад просчитался делая ставку на "Биг Мак" и айфоны

Чермак пишет, что в России на смену "Макдональдс" пришёл новый сетевой фастфуд "Вкусно и точка". Сеть была выкуплена российским предпринимателем Александром Говором, по его словам, за "символическую цену". Обозреватель Seznam zprávy заявил, что "Макдональдс" после ухода с российского рынка потерял от 1,2 до 1,4 миллиардов долларов. По его словам, Россия обеспечивала около девяти процентов мирового оборота.

Чермак пишет, что Запад наивно полагал, что после начала специальной военной операции (СВО) большая часть страны не поддержит Владимира Путина.

"Мы думали, что отсечение от Запада значительная часть россиян воспримет тяжело. Мы понимали, что это и не приведет к общественным выступлениям, но, несомненно, популярность Путина и российского режима снизится", — пишет Чермак.

Обозреватель заявляет, что политические стратеги полагали, что россияне, поставив на одну чашу весов "Макдональдс", "Нетфликс" и айфоны, а на другую — Путина, выберут Запад и его "блага". Но всё куда сложнее.

"И если мы что-то узнали, так это то, что политические стратеги не понимают русскую душу, а западные экономисты просчитались в том, как поведёт себя российская экономика", — отмечает обозреватель.

Санкции, по словам Чермака, не стали оружием "экономического массового поражения". Рубль, как валюта, не "вылетела в трубу", а россиян не накрыла волна бедности. Экономического апокалипсиса в России не случилось. Более того, Чермак отмечает, что инфляция в России ниже, чем в Чешской Республике. Ссылаясь на американского эксперта по России Гилберта Докторова обозреватель пишет, что апельсины по-прежнему привозят из Египта, киви — из Чили, спаржу и вино сегодня выращивают и в России, мобильные телефоны и компьютеры — из Китая. Поэтому жизнь россиян не сильно изменилась после эмбарго.

Чермак заявил, что главная ошибка стран заключалась в том, что они полагались на привлекательность западной цивилизации.

"Мы ошибочно предполагали, что если заберем у русских "Биг Мак" или айфон, они свергнут Путина и снова попросят нас подружиться в "Фейсбуке"*. А теперь мы удивляемся, что они всё сделали по-своему", — подчеркнул Чермак.

*продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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