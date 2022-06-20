Российскому послу в Великобритании Андрею Келину и его коллегам из РФ британские власти наложили запрет на посещение парламента. Российские дипломаты с этого момента могут заходить в это здание, только получив особое распоряжение. Такую информацию распространило британское издание Guardian, ссылаясь на заявление палаты лордов и палаты общин.
"Как официально аккредитованный представитель российского правительства посол не будет приветствоваться в парламентской резиденции до особого распоряжения", — сказано в газете.
Уточняется, что запрет относится ко всем российским дипломатам и должностным лицам, аккредитованным в Великобритании. С начала российской спецоперации на Украине это ограничение уже существовало, но оно было негласным. Теперь же запрет был сделан на официальном уровне.
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