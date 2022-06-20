С начала российской спецоперации свыше 5 миллионов украинцев уехали за границу. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что принципиально не хочет называть этих людей беженцами, так как верит в их возвращение домой после установления мира на Украине.
"За это время более 5 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу", — подчеркнул Зеленский.
Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что Киев должен самостоятельно решить, когда ему следует вернуться к переговорному процессу с российской делегацией.
При этом военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец убеждён: диалог с Украиной необходимо возобновить лишь после выполнения задач по демилитаризации, поставленных президентом России Владимиром Путиным. По его словам, сейчас вести переговоры с Зеленским невозможно.
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