Bloomberg: Путин зашифровал послание Западу в поздравлении лидера Китая

Связи России и Китая сейчас сильнее, чем во времена холодной войны. А вот силы, которые могли бы эти связи разъединить, слабее, считает профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей.

По его мнению, российско-китайские отношения сейчас превратились в геополитический вызов для коллективного Запада. В последний раз с такой проблемой США сталкивались во времена холодной войны. И тогда президенту США Ричарду Никсону удалось внести раздор в отношения между СССР и Китаем. Сегодня подобный сценарий практически невозможен, уверен профессор.

Стоит, впрочем, отметить, что отношения между СССР и Китаем резко ухудшились ещё до того, как Ричард Никсон совершил визит в КНР с целью наладить отношения. Причём ухудшились за годы до визита американского президента.

Минсин Пей напоминает, что Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались друг с другом 38 раз с 2013 года. По его мнению, разговор лидеров двух стран 15 июня, который был приурочен к дню рождения китайского лидера, был организован и для того, чтобы отправить послание Западу, говорится в статье, которая была опубликована Bloomberg (перевод "ПолитРоссия").

По мнению профессора, поздравляя Си Цзиньпина с днем рождения и проведя с ним переговоры в тот день, Владимир Путин продемонстрировал США и их союзникам высокий уровень партнёрства и доверия между двумя государствами. Автор статьи считает, что когда-то отношения между Россией и Китаем и напоминал "брак по расчёту". Но в настоящее время Москва и Пекин видят друг в друге надёжного союзника в противостоянии Западу, США в первую очередь.

Западу очень хотелось бы разрушить тесные отношения между Россией и Китаем, но реалистичных сценариев на сей счёт нет, полагает Минсин Пей.

Например, есть аргумент, что Россия может разочароваться в Китае, поскольку Пекин не спешит разрывать торговые связи с США. Однако это маловероятный сценарий, считает автор статьи.

"Теоретически сближение между США и Китаем может отдалить Пекин от Москвы. Но это тоже несбыточная мечта. США совершенно ясно дали понять, что рассматривают Китай как свою самую большую долгосрочную угрозу", — говорится в материале.