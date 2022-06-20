Власти США должны прислушаться к предупреждению российского лидера Владимира Путина о необходимости прекращения поставок западного оружия Украине. Об этом пишет Rebelion.
Автор материала Умберто Маццеи отметил, что Штаты выбрали "безумный" путь, так как провоцируют ядерную державу, способную "уничтожить противников" в любой точке мира.
"Поставки вооружений только продлевают конфликт, который легко может перерасти в третью мировую войну", — указал журналист.
По его словам, американцам нужен украинский кризис для сохранения гегемонии в мире. Как пояснил автор, Вашингтон пытается выставить себя в качестве стороннего наблюдателя, контролируя международную ситуацию "из-за кулис".
Маццеи считает, что США получают прибыль "в обмен на чужую кровь". Он подчеркнул: такая политика становится очевидной почти для всех европейцев, за исключением Еврокомиссии и группы стран, "служащих Штатам". Он призвал ЕС "открыть глаза на предполагаемого друга", который убеждает Европу вводить санкции против РФ и покупать СПГ по высокой цене.
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