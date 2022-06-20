Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Послу РФ в Британии Келину и российским дипломатам запретили посещать парламент
Арестович и Подоляк призвали не бояться нападения Белоруссии на Украину
Риттер: на Параде Победы в ДНР будут колонны трофейной техники Запада
Представитель Горбачёва подтвердил данные о его серьёзных проблемах с почками
Депутат Шеремет пообещал ответ России на атаку по вышкам "Черноморнефтегаза"
Зеленский: с начала спецоперации РФ свыше 5 млн украинцев уехали за границу
Bloomberg: Путин зашифровал послание Западу в поздравлении лидера Китая
Скабеева о Галкине: когда предаёшь Родину, прилетает с двух сторон
Сатановский о прекращении Литвой транзита в Калиниград: это повод к войне

Rebelion: США провоцируют третью мировую войну, поставляя оружие Украине

Мир

Власти США должны прислушаться к предупреждению российского лидера Владимира Путина о необходимости прекращения поставок западного оружия Украине. Об этом пишет Rebelion.

Rebelion: США провоцируют третью мировую войну, поставляя оружие Украине

Автор материала Умберто Маццеи отметил, что Штаты выбрали "безумный" путь, так как провоцируют ядерную державу, способную "уничтожить противников" в любой точке мира.

"Поставки вооружений только продлевают конфликт, который легко может перерасти в третью мировую войну", — указал журналист.

По его словам, американцам нужен украинский кризис для сохранения гегемонии в мире. Как пояснил автор, Вашингтон пытается выставить себя в качестве стороннего наблюдателя, контролируя международную ситуацию "из-за кулис".

Маццеи считает, что США получают прибыль "в обмен на чужую кровь". Он подчеркнул: такая политика становится очевидной почти для всех европейцев, за исключением Еврокомиссии и группы стран, "служащих Штатам". Он призвал ЕС "открыть глаза на предполагаемого друга", который убеждает Европу вводить санкции против РФ и покупать СПГ по высокой цене.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Хатылев: ликвидация генералитета ВСУ— заслуга российской разведки

Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.

Хатылев: ликвидация генералитета ВСУ— заслуга российской разведки
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Силовые структуры
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Общество
Кадыров о подлости Казахстана и Армении: "А Россия всем помогает"
Силовые структуры
В Херсоне мать привела сына-срочника ВСУ сдаваться ВС РФ
Александр Артамонов ЦРУ с 1957 года планировало войну в Донбассе Александр Артамонов Любовь Степушова Литва реанимировала идею "Сувалкинского коридора" Любовь Степушова Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Токаев: Казахстан не обязан кланяться в ноги России
Силовые структуры
Разведка ЮВО уничтожила элитный спецназ ГУР Украины и захватила командира
Неформальный вид Зеленского на встрече с Макроном вывел французов из себя
Мир. Новости мира
Неформальный вид Зеленского на встрече с Макроном вывел французов из себя
Последние материалы
Представитель Горбачёва подтвердил данные о его серьёзных проблемах с почками
Депутат Шеремет пообещал ответ России на атаку по вышкам "Черноморнефтегаза"
Зеленский: с начала спецоперации РФ свыше 5 млн украинцев уехали за границу
Bloomberg: Путин зашифровал послание Западу в поздравлении лидера Китая
Скабеева о Галкине: когда предаёшь Родину, прилетает с двух сторон
Сатановский о прекращении Литвой транзита в Калиниград: это повод к войне
Алёхин: уничтожение анклава на донбасской дуге станет переломным моментом СВО
Рамзан Кадыров призвал народ мобилизоваться, чтобы обезопасить страну
Rebelion: США провоцируют третью мировую войну, поставляя оружие Украине
Россия пообещала ответить Литве за транспортную блокаду Калининграда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников