Коротченко: прекратить поставки оружия Киеву можно только военным методом

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в разговоре с Pravda. Ru поделился своим мнением по поводу того, можно ли остановить поток оружия, непрерывно идущий на Украину с Запада в качестве военной помощи.

Коротченко уверен, что политическими методами остановить поставки западного оружия Киеву не удастся, поэтому делать это придётся исключительно военным методом — уничтожая ключевые железнодорожные пути, по которым вооружение идёт на Украину, чтобы железнодорожные составы физически не могли продвигаться к месту назначения.

"Метод включает в себя уничтожение ключевых объектов, в частности, железнодорожной инфраструктуры Украины с тем, чтобы физически сделать невозможным движение железнодорожных составов. А именно на них в основном поступает сегодня иностранное оружие из стран НАТО через польскую границу и румынскую границу. Это единственно надежный способ", — отметил Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что в случае наращивания поставок западного вооружения выявлять и ликвидировать их уже непосредственно на территории Украины будет уже достаточно сложно.

Коротченко напомнил, что помимо собственно вооружения, украинской армии остро не хватает подготовленных кадров, на обучение которых требуется не один месяц.

Несмотря на активную военную поддержку Запада, Киев продолжает требовать от него всё больше оружия. Как ранее заметил министр обороны Украины Алексей Резников, запрос Киева на поставки артиллерии натовского калибра выполнен на 90%, однако этого всё равно недостаточно, чтобы победить российскую армию.