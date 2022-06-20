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Sky News: ВСУ маскируют свои танки ветками и прячут их под деревьями

Мир

Корреспондент Sky News рассказал, что военные ВСУ маскируют свои Т-72 и Т-84 ветками и прячут их под деревьями.

Sky News: ВСУ маскируют свои танки ветками и прячут их под деревьями

Британское издание Sky News сообщает, что из-за больших потерь бронетехники танкисты ВСУ вынуждены прятаться под деревьями. Украинские военные, как могут, маскируют свои Т-72 и Т-84 ветками и маскировочными сетями.

21-летний командир подразделения ВСУ Виталий Тимощук рассказал Sky News, что он старается сохранить каждый танк, потому что их осталось немного. Украинский военный Андрей Коваль заявил, что в целом Т-84 хорошая машина. Танк неплохо ведёт огонь на дистанции 3-4 км, быстро передвигается, но при этом Коваль отметил, что порой бывает трудно запустить танк.

По словам Тимощука, он тщательно документирует свою службу и старается фиксировать каждый полученный трофей. В качестве наглядного доказательства командир показал видео, где на буксире перемещается один ОБТ с буквой Z на борту. Всё было бы хорошо, только вот символ Z явно был нанесён на танк недавно, а краска начала течь ещё во время съёмок "доказательства".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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