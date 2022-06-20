В Минюсте Украины заявили, что правоохранители запретили работу партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Имущество и деньги организации передадут государству, подчеркнули в ведомстве. Известно, что её лидером является украинский политик Виктор Медведчук.
"Соответствующий иск минюста был удовлетворён восьмым апелляционным административным судом", — подчеркнули представители министерства.
Ранее сообщалось, что суд на Украине запретил такие партии, как:
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Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.