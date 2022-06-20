На Украине запретили деятельность партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"

В Минюсте Украины заявили, что правоохранители запретили работу партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Имущество и деньги организации передадут государству, подчеркнули в ведомстве. Известно, что её лидером является украинский политик Виктор Медведчук.

"Соответствующий иск минюста был удовлетворён восьмым апелляционным административным судом", — подчеркнули представители министерства.

Ранее сообщалось, что суд на Украине запретил такие партии, как:

"Оппозиционный блок",

"Социалисты",

"Справедливость и развитие",

"Партия Шария",

"Блок Владимира Сальдо".