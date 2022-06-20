Официальная Варшава уже готова мириться с культом и героизацией Степана Бандеры*

В связи с призывами к созданию польско-украинского союза, меняется подход Варшавы к исторической политике Киева.

Изменения замечают даже те аналитики Польши, которые придерживаются проукраинской позиции.

Эксперт, дипломат, работавший в РФ и Белоруссии Витольд Юраш, обратил внимание, что Варшава уже готова мириться с культом и героизацией Степана Бандеры*.

"Руководство Польши приняло решение молчать в отношениях с Украиной в вопросе героизации Степана Бандеры* и прекратить протесты против его культа. Это на самом деле мина замедленного действия заложена под польско-украинские отношения", — уверен аналитик.

Он напомнил, что согласие Варшавы на героизацию Бандеры* поспособствует будущим польско-украинским конфликтам. Возможно, оно станет источником антисемитизма в Польше: ведь погромы евреев во Львове летом 1941 г. были организованы как раз во время руководства Бандеры* украинским нацдвижением.

Напомним, несколько лет назад Ярослав Качиньский говорил, что Украина с Бандерой* в Европу не войдёт.

Теперь же политика Варшавы резко изменилась, пишет ПолитНавигатор.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).