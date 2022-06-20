Экс-премьер Британии Браун вспомнил, как Путин посадил его на низкий стул

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун вспомнил о своём визите в Москву в 2006 году. Он был возмущён, что его посадили на "очень низкий стул". По мнению Брауна, это было сделано преднамеренно, чтобы он смотрел на президента России Владимира Путина "снизу вверх".

"Когда люди говорят, что Путин изменился и только сейчас угрожает, я могу вам сказать, что он угрожал мне уже тогда", — цитирует его слова таблоид Daily Mail.

Экс-премьер Британии отметил, что российский лидер достал целую папку, в которой было собрано досье на Брауна. По его словам, Путин начал зачитывать всю информацию из документов.

"Как будто он хотел доказать, что знает обо мне больше, чем я знаю о себе", — вспоминает британский политик.