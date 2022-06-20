SRF: вступление Украины в ЕС — невыполнимая задача для Европы

В Еврокомиссии убеждены в том, что Украина должна получить статус кандидата на членство в ЕС. Однако на данный момент эта страна не готова к вступлению в организацию, сообщает швейцарский телеканал SRF.

В сюжете отмечается, что на Украине зафиксирован высокий уровень коррупции. Это создаёт препятствия для присоединения к ЕС. Кроме того, SRF подчёркивает, что далеко не все страны, входящие в состав Евросоюза, согласны с тем, что Украину нужно принимать в состав сообщества.

"Вступление Украины в ЕС — невыполнимая задача для организации на сегодняшний день", — сказано в материале.

По информации телеканала, некоторые государства ЕС считают, что предоставление Украине статуса кандидата — это символический и преждевременный шаг. При этом многие политики откровенно высказывают свои сомнения. Так, власти Португалии опасаются, что Евросоюз столкнётся с многочисленными проблемами после вхождения Украины в его состав.