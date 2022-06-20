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Глава ЕК: Украина добилась больших успехов для статуса кандидата в ЕС

Мир

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина добилась огромных успехов за последние восемь лет, чтобы получить статус страны-кандидата в Евросоюз. По её мнению, Европа должна учесть все факторы и предоставить Незалежной такую возможность.

Как подчеркнула фон дер Ляйен, она "уверена" в том, что Киев получит статус уже скоро.

"Я твёрдо полагаю, что мы получим положительное решение, получим поддержку, курс теперь задан", — пояснила глава Еврокомиссии в эфире телеканала ARD. — Конечно, это историческое решение, которое сейчас также должен принять Европейский совет, но подготовка идёт хорошо".

Каких конкретно успехов, по мнению главы ЕК, добилась Украина, она не уточнила. Но отметила, что Киеву необходимо провести ещё ряд реформ, чтобы соответствовать критериям Евросоюза.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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