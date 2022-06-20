WELT: провал Макрона на выборах сулит Германии мрачный сценарий

Проигрыш партии президента Франции Эммануэля Макрона в парламентских выборах сильно отразится на внешнеполитических настроениях в Германии, считают немецкие аналитики. По их мнению, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу придётся иметь дело со "слабым партнёром".

По мнению аналитиков, Макрон — один из прогерманских политиков и союз стран стратегически важен. Однако провал однозначно сигнализирует об ослаблении его позиции.

"Его поражение на выборах также будет иметь огромные последствия для Германии. Олаф Шольц теперь будет иметь дело с партнёром, чья политическая слабость, помимо всего прочего, в крупнейшем внешнеполитическом кризисе с 1945 года снижает его международную привлекательность и способность действовать", — пишет WELT.

Кроме того, по мнению аналитиков, Шольцу необходимо будет пытаться "дорасти" до европейского лидера, что займёт немало времени. А если Макрон лишится поста, то на его смену может прийти президент, который может не разделять взглядов ЕС или НАТО, что обернётся серьёзным расколом в Европе и "мрачным сценарием" для самого Берлина.