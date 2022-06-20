Военкор Котенок: госпереворот укажет на готовность Украины к переговорам

Переговоры с нынешним киевским режимом о реальном мире невозможны. Президент Владимир Зеленский — "слуга двух господ", который пытается угодить англосаксам и континентальной Европе. Такое мнение высказал военный журналист Юрий Котенок.

По образному выражению репортёра, любая подпись Зеленского под мирным договором не стоит и подковы с дохлой лошади.

Военкор пояснил, что по Конституции Украины договор ратифицирует Рада, а изменения территории должен утвердить референдум.

"Если депутаты рискнут, то не проживут и часа. "Западенцы" и нацисты их пустят в расход. Референдум в таких условиях невозможен", — заметил Котенок.

Однако есть индикатор, который покажет, что Украина готова договариваться с Россией, считает журналист. По его мнению, это госпереворот.

Но он должен быть серьёзным — с роспуском Рады, подавлением нацбатов, отменой Конституции и созданием временного законодательного органа, который утвердит мирный договор, заключил военкор.