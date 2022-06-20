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Bloomberg: в ЕС нарастает дефицит продуктов — остались без пива и попкорна

Мир

В европейских и западных странах наблюдают дефицит продуктов, а те товары, что остались на полках магазинов, стремительно дорожают, пишут американские аналитики. Так, согласно информации, в частности, не хватает пива, попкорна, лука и салями.

Bloomberg: в ЕС нарастает дефицит продуктов — остались без пива и попкорна

Как пояснили аналитики, дефицит сформировался в результате совокупности факторов:

  • пандемия COVID-19,
  • климатические изменения,
  • напряжённая внешнеполитическая ситуация.

"За последние несколько месяцев многие случайные продукты стали необычайно дорогими или труднодоступными. Это касается, например, салата латук в Австралии, лука и салями в Японии и даже бутилированного пива в Германии, что заставляет бизнес искать альтернативы, чтобы накормить клиентов", — пишет агентство Bloomberg.

В частности, по мнению авторов, проблемой стала и логистика. Цепочки поставок сложно наладить, а с некоторыми государствами и вовсе стало невозможно.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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