Foreign Policy: стало известно о "тайных переговорах" РФ и Германии по Украине

Берлин выступает против "унижения" Москвы и готов для этого пренебречь помощью Украине, заявил в журнале Foreign Policy эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.

По его словам, ведутся "тайные переговоры" Германии с Россией.

"Тот факт, что Берлин наводнён слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило", — пишет издание.

Раф считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, вероятно, разделяет позицию французского лидера Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта. Шольц также отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии Североатлантического альянса по сдерживанию России в Прибалтике.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон озвучил позицию, о которой боятся говорить украинцы, заявил финский аналитик Лаури Нурми. По его мнению, слова о недопустимости унижений России сильно испугали официальный Киев.