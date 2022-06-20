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Польский генерал Козей: в НАТО должны начать сбивать ракеты РФ над Украиной

Мир

Североатлантический альянс должен ввести над Западной Украиной бесполётную зону и начать сбивать российские ракеты, заявил бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности (БНБ) Польши Станислав Козей.

Польский генерал Козей: в НАТО должны начать сбивать ракеты РФ над Украиной

Так генерал предложил защитить оружие, которое Запад и Евросоюз поставляет Киеву. Как подчеркнул Козей, военная помощь не успевает доходить до пункта назначения из-за высокоточных ударов ВС России, которые уничтожают вооружение.

"Это неприемлемо. Российские ракеты большой дальности, запускаемые из акватории Чёрного моря или с помощью стратегической авиации, которые летят по направлению к границам НАТО, должны быть сбиты на достаточном расстоянии от этой границы", — пояснил генерал в беседе с Onet.

По его словам, в НАТО должны помочь Украине сохранить оружие, которое Киеву передают партнёры. Кроме этого, по мнению генерала, альянс вправе предъявить России ультиматум. Если Москва не прекратит уничтожать военную помощь для Киева, блок будет вынужден развернуть средства противоракетной обороны над западом Незалежной.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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