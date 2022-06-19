Кадыров: Украинское командование наплевательски относится к бойцам ВСУ

Очередная группы военных Украины сдалась в плен в посёлке Врубовка в Луганской народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он опубликовал видео, на котором пленные призывают бывших соратников одуматься и не выступать в роли "пушечного мяса". По словам Кадырова, украинские военные сдались бойцам чеченских спецподразделений под командованием Замида Чалаева и бойцам ЛНР.

"Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер", — отметил политик.

Ранее глава Чечни обнародовал видео, на котором пленный украинский боевик, получивший ранения, советует "никогда не воевать с чеченцами".