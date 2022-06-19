Мэр Одессы заявил, что его тревожит ненависть ко всему русскому

Мэр Одессы Геннадий Труханов не одобрил решение переименовать центральную улицу города, носящую имя великого русского поэта Александра Пушкина.

Глава украинского приморского города признался, что его тревожит рост неприязни "ко всему русскому". Его не понравилась идея придумать иное название Пушкинской улице, расположенной недалеко от администрации города.

"Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому", — выразил свою точку зрения Труханов в интервью New York Times.

Стало известно, что на Украине запретили транслировать российскую музыку в СМИ и в общественных местах.

Запрет коснулся также распространения книг и иной печатной продукции, изданной в России, Беларуси и на подконтрольных РФ территорий. Законодательную инициативу поддержали 303 депутата Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что таблички с российскими городами-побратимами снимут с памятного указателя в Одессе, который находится в центре города на Думской площади.