Кива: Польша активно продолжает подготовку к захвату Западной Украины

Польша активно продолжает подготавливаться к захвату Западной Украины.

Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

"Уже в ближайшем будущем границ между Польшей и Украиной "больше не будет", а народы двух стран смогут "вместе жить на этой земле", — пишет у себя в аккаунте мессенджера экс-нардеп со ссылкой на польского президента Анджея Дуду.

А тем временем, в Госдуме РФ видят хорошие перспективы для России в ликвидации этих границ.

"Отсутствие границ между Польшей и Украиной позволяет надеяться, что рано или поздно не будет границ между Россией и Германией. Как и было когда-то", — иронизирует депутат ГД РФ Олег Морозов и предлагает "восстановить историческую справедливость".