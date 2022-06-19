Польша активно продолжает подготавливаться к захвату Западной Украины.
Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
"Уже в ближайшем будущем границ между Польшей и Украиной "больше не будет", а народы двух стран смогут "вместе жить на этой земле", — пишет у себя в аккаунте мессенджера экс-нардеп со ссылкой на польского президента Анджея Дуду.
А тем временем, в Госдуме РФ видят хорошие перспективы для России в ликвидации этих границ.
"Отсутствие границ между Польшей и Украиной позволяет надеяться, что рано или поздно не будет границ между Россией и Германией. Как и было когда-то", — иронизирует депутат ГД РФ Олег Морозов и предлагает "восстановить историческую справедливость".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Американский специалист заявил, что находится в замешательстве из-за работы российской станции постановки помех Р-330Ж "Житель".