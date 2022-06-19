Попытки Британии отправить украинских беженцев в Руанду спровоцировали скандал между Лондоном и Брюсселем. В ООН предупреждали о том, что такие действия являются незаконными, поскольку отправка в Руанду угрожает жизни переселенцев. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает принятый план законным. Более того, он намерен предложить новое постановление, которое позволит Лондону игнорировать решения вышестоящих инстанций.
Политическая элита Британии начинает подозревать Джонсона в неадекватном поведении из-за подобных "выходок".
"Международные размолвки Джонсона разыграются на мировой арене. Некоторым понравится, что он занимает жёсткую позицию. Другие будут испытывать растущее чувство смущения из-за того, что этот человек является их премьер-министром", — сообщает американский телеканал CNN.
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