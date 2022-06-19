Пилько: "Дело Тайры" показало наличие в России независимой журналистики

"Дело Тайры", которое вообще-то смахивает на измену Родине, а также работа военкоров и в целом многих авторов в Telegram, освещающих войну, показало наличие в России независимой журналистики, которую сложно контролировать. И по мере продолжения боевых действий её влияние будет только расти, пишет в своем ТГ-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Юлия Паевская

"Люди, сталкивающиеся с кровью и смертью на фронте, а также те, кто общается с ними и рассказывает о том, что реально происходит, в сервильный хор действительно не вписываются. Это сильный и крайне независимый сегмент гражданского общества. К тому же с рупором на неподконтрольной медийной площадке, которой стал сегодня Telegram", — написал Пилько, заключив, что "дело Тайры" — это маркер, лакмусовая бумажка для общества, и отношение к нему показывает и уровень независимости, и уровень сервильности.

Напомним, Юлия Паевская, считавшаяся медработником нацбата "Азов"*, была взята в плен в Мариуполе. "Тайра" пыталась сбежать, выставляя себя мамой двоих детей, настоящих родителей которых она ранее собственноручно убила. На кого обменяли нацистку "Тайру" — украинские лидеры не сообщили.

Не так давно военкор Первого канала Ирина Куксенкова сообщила в своём Telegram-канале, что "Тайра" оказалась на свободе благодаря коррупции.

"Итак. Обмена не было. Но была левая мутная схема, в результате которой Тайра на Украине. Вы меня знаете, я женщина гневная", — написала она.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ