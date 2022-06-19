По мнению первого зампреда международного комитета Совфеда РФ Владимира Джабарова, запрет молдавских властей на показ новостных и аналитических программ из России выглядит лицемерно.
Сенатор подчеркнул, что несмотря на введённые ограничения в области российского телевещания, Молдавия как ни в чём не бывало продолжает покупать газ из РФ на льготных условиях. По словам политика, по всей вероятности, российские энергоресурсы для лидера Молдавии Майи Санду "не пахнут".
"Странно получается: военные фильмы из РФ и все аналитические и новостные российские каналы под запретом в Молдавии, а нашему газу — зеленая улица. Или газ не пахнет? Тем более по льготным ценам", — отметил Джабаров.
18 июня Санду запретила трансляцию в Молдавии российских новстных программ. Как объяснили молдавские власти, столь решительные меры со стороны Кишинёва вызваны происходящим на Украине.
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