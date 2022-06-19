Джабаров сыронизировал над Санду насчёт запрета российского ТВ: "Газ не пахнет?"

По мнению первого зампреда международного комитета Совфеда РФ Владимира Джабарова, запрет молдавских властей на показ новостных и аналитических программ из России выглядит лицемерно.

Сенатор подчеркнул, что несмотря на введённые ограничения в области российского телевещания, Молдавия как ни в чём не бывало продолжает покупать газ из РФ на льготных условиях. По словам политика, по всей вероятности, российские энергоресурсы для лидера Молдавии Майи Санду "не пахнут".

"Странно получается: военные фильмы из РФ и все аналитические и новостные российские каналы под запретом в Молдавии, а нашему газу — зеленая улица. Или газ не пахнет? Тем более по льготным ценам", — отметил Джабаров.

18 июня Санду запретила трансляцию в Молдавии российских новстных программ. Как объяснили молдавские власти, столь решительные меры со стороны Кишинёва вызваны происходящим на Украине.