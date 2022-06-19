Кононов: киевские власти собирались построить базу НАТО в Северодонецке

Возле Северодонецка, рядом с аэропортом, киевские власти намеревались создать базу НАТО. Такой информацией поделился Владимир Кононов, бывший зампрокурора Старобельской окружной прокуратуры Луганской области, который теперь сотрудничает с ЛНР.

Чиновник добавил, что эта информация была строго засекреченной.

"Есть информация, что на территории аэропорта, который находится в непосредственной близости от Северодонецка, планировалось строить базы НАТО. Все подъезды и подступы к аэропорту были закрыты, стояли вооруженные силы Украины и никого не пропускали. Никто не видел, что там происходит", — сказал Кононов в разговоре с РИА Новости.

Экс-зампрокурора добавил, что ему стало известно о планах Киева построить базу НАТО в районе Северодонецка летом 2021 года, и именно тогда он лично видел в этих местах иностранных военных. По словам Кононова, они не носили какие-либо опознавательные символы за исключением жёлтой повязки, надетой на военную форму.