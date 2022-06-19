Бойцы ВСУ упали в реку, не заметив взорванного пролёта моста

В Сети появились видео, на котором несколько бойцов ВСУ едут по трассе на открытой автомашине с приличной скоростью. Несмотря на то, что дорога простреливается, они бодро переговариваются между собой, улыбаются и даже снимают дорогу на телефон.

В какой-то момент один из солдат произносит фразу: "Сейчас будет мост".

И примерно через полминуты они действительно въезжают на мост. Однако дальше происходит непредвиденное.

Оказалось, что одного из пролётов у моста уже нет, — он взорван. Водитель замечает это и пытается тормозить, но, похоже, слишком поздно.

Автомобиль падает с моста в реку и идёт ко дну вместе с людьми. На этом видео обрывается.