Верховная рада запретила использовать российскую музыку на Украине

Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил о принятии законопроекта на запрет воспроизведения российской музыки. Помимо этого, запрещается распространение книжных материалов и иной издательской продукции из Российской Федерации и Беларуси.

Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале депутата. За запрет было отдано 303 голоса. Подобные ограничения уже были введены в некоторых регионах Украины. Так, в Ивано-Франковске и Тернополе запрещено воспроизведение русской музыки и отменена российская культура с начала июня 2022 года. Стоит также напомнить о демонтаже десятков памятников деятелей России.