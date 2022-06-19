Актёр Бен Стиллер прибыл во Львов в роли посла доброй вили

Звезда фильма "Ночь в музее" Бен Стиллер посетил Украину как представитель ООН по делам беженцев.

Голливудский актёр Бен Стиллер приехал в город западной Украины Львов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Перед этим артист лично выразил свою поддержку украинским беженцам в польском городе Жешув.

В 2013 году Бен Стиллер посещал Москву. Он стал гостем программы "Вечерний Ургант"

В конце марта Украину посетила звезда Голливуда Анджелина Джоли. Она тоже приезжала во Львов. Визит актрисы на Украину прошёл неспокойно. Джоли пришлось спасаться в бомбоубежище после воздушной тревоги, объявленной из-за проведения спецоперации.