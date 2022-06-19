В Киеве зреет военный переворот на фоне провалов армии Украины

Противостояние между военными и политиками в администрации Владимира Зеленского усиливается. Две фракции перекладывают друг на друга провалы ВСУ в обороне.

Накануне секретарь СНБО Андрей Данилов, недавно отлучённый от президента, выступил с жёсткой критикой советника ОП Михаила Подоляка, который потребовал у Запада тысячи единиц тяжёлой техники. Данилов напомнил, что делать подобные заявления прерогатива министра обороны или командующего ВСУ.

Чем больше ухудшается для Киева ситуация на востоке страны, чем очевиднее противоречия в окружении Зеленского. Эксперты предполагают, что именно на проигравшую в этом противостоянии сторону возложат всю ответственность за большие людские потери украинской армии.

Ранее киевские источники сообщали, что Зеленский намерен "зачистить" силовой блок, опасаясь военного переворота. Его желание доказать западным странам "несгибаемость" ВСУ очень не нравится Генштабу Украины, где предпочитают сохранять жизни солдат.