Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена, который упал с велосипеда во время прогулки. Они назвали его "кальмаром" и заметили, что весь период правления Байдена стал "сплошным падением".

"Теперь вы понимаете, что замена Дональда Трампа этим кальмаром должна быть отменена?" — написал один из читателей.

"Ему нужны ходунки и выйти на пенсию", — считает другой комментатор.

"Почему ему вообще разрешено кататься на велосипеде? Перелом бедра в его возрасте может означать скорую кончину", — заметил третий пользователь.