Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена, который упал с велосипеда во время прогулки. Они назвали его "кальмаром" и заметили, что весь период правления Байдена стал "сплошным падением".
"Теперь вы понимаете, что замена Дональда Трампа этим кальмаром должна быть отменена?" — написал один из читателей.
"Ему нужны ходунки и выйти на пенсию", — считает другой комментатор.
"Почему ему вообще разрешено кататься на велосипеде? Перелом бедра в его возрасте может означать скорую кончину", — заметил третий пользователь.
Ранее в субботу стало известно, что Байден упал набок вместе с велосипедом во время прогулки, когда подъехал к журналистам. Президент не пострадал и обошёлся без медицинской помощи.
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