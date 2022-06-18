Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Посол ЛНР Мирошник сообщил о возможном взрыве азотной кислоты в Северодонецке
Британцы высмеяли падение Байдена с велосипеда: "Ему нужны ходунки и на пенсию"
НМ ЛНР начала использовать в Донбассе танки Т-62М с усиленной защитой
Романов: глобальная задача украинских властей — обманывать русских
Меркель: Россия не использовала газ и "Северный поток – 2" как оружие
Затулин раскритиковал заявление Токаева про ДНР и ЛНР
Военкор сообщил, что "Тайру" обменяли на "наших подпольщиков" в Киеве
Вице-премьер Борисов: ВС РФ будут уничтожать советскую технику, передаваемую ВСУ
Ищенко: если прибалты будут вести себя неконструктивно, их денацифицируют

"Везде эти русские!": польская туристка съездила в Турцию и "вышла из себя"

Мир

Количество российских туристов, которые в этом году отправляются на отдых в другие страны, заметно сократилось. О причинах напомнить особой необходимости нет. Тем не менее, Турция по-прежнему популярна у наших соотечественников. И это стало причиной для раздражения польской туристки.

"Везде эти русские!": польская туристка съездила в Турцию и "вышла из себя"

Издание Onet.pl представило её как "госпожу Магду". Которая прислала письмо в редакцию с жалобой на то, как русские сорвали ей долгожданный отдых в Анталии одним только своим присутствием.

Судя по рассказу "госпожи", в этом году она решила шикануть и вместо обычного трёхзвёздочного отеля заказала "пять звёзд" по системе "всё включено".

Ещё на этапе выбора отеля она обратила внимание на большое число отзывов русскоязычных пользователей. И знала, что Турция популярное у россиян место отдыха. Но, сообщает "госпожа Магда", она была уверена, что это не помешает её нормальному отдыху.

Приехав в отель, она обнаружила, что выглядит он так, как в рекламных проспектах. Однако сюрпризом для "госпожи" стал тот факт, что в отеле много русских. Причём даже часть персонала.

По её словам, утро каждого дня начиналось с того, что к ней везде обращались по-русски. Сама "госпожа" отвечала на английском, чтобы показать, она не русская. 

"Ещё раз кто-нибудь скажет мне что-нибудь по-русски, и я выйду из себя", - так описывает "госпожа" своё настроение в один из дней отдыха.

Как можно понять из рассказа, главным раздражителем для польской пани стал тот факт, что в Анталии ориентируются на туристов из России. Сей факт, судя по рассказу, стал для "госпожи Магды" откровением. И стал причиной для недовольства.

На самом деле, конечно, от рассказа за версту разит расизмом. И не важно, реальна ли эта "госпожа Магда" или же её придумали в редакции Onet.pl. Впрочем, говорил же премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, что русофобия стала мейнстримом. Для Польши, по крайней мере, это утверждение вполне справедливо.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Евсеев: после Польши США и Британия дорого заплатят за бои с ВС РФ на Украине

Владимир Евсеев высказался о военной помощи Запада Украине.

Евсеев: после Польши США и Британия дорого заплатят за бои с ВС РФ на Украине
Боевик из батальона "Кракен" попал в плен под Харьковом
Силовые структуры
Боевик из батальона "Кракен" попал в плен под Харьковом
Военные новости
"Подумай дважды, Россия" — в США предупредили по поводу казни американских наёмников
Силовые структуры
Начальник штаба обороны Британии Радакин: Россия стратегически проиграла Украине
Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова Любовь Степушова У России есть все условия, чтобы атаковать Запад в прокси-войне Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Силовые структуры
Русская станция помех "Житель" лишила США глаз на Украине
Мир. Новости мира
Reuters: США приостановили сделку по продаже Украине "Серых орлов" из-за России
Разведчики ЮВО ВС РФ взяли в плен подразделение ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Разведчики ЮВО ВС РФ взяли в плен подразделение ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Рогозин: Россия признала границу Литвы в обмен на транзит в Калининград
Посол ЛНР Мирошник сообщил о возможном взрыве азотной кислоты в Северодонецке
Британцы высмеяли падение Байдена с велосипеда: "Ему нужны ходунки и на пенсию"
"Везде эти русские!": польская туристка съездила в Турцию и "вышла из себя"
НМ ЛНР начала использовать в Донбассе танки Т-62М с усиленной защитой
Романов: глобальная задача украинских властей — обманывать русских
Меркель: Россия не использовала газ и "Северный поток – 2" как оружие
Затулин раскритиковал заявление Токаева про ДНР и ЛНР
Военкор сообщил, что "Тайру" обменяли на "наших подпольщиков" в Киеве
Вице-премьер Борисов: ВС РФ будут уничтожать советскую технику, передаваемую ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников