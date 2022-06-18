"Везде эти русские!": польская туристка съездила в Турцию и "вышла из себя"

Количество российских туристов, которые в этом году отправляются на отдых в другие страны, заметно сократилось. О причинах напомнить особой необходимости нет. Тем не менее, Турция по-прежнему популярна у наших соотечественников. И это стало причиной для раздражения польской туристки.

Издание Onet.pl представило её как "госпожу Магду". Которая прислала письмо в редакцию с жалобой на то, как русские сорвали ей долгожданный отдых в Анталии одним только своим присутствием.

Судя по рассказу "госпожи", в этом году она решила шикануть и вместо обычного трёхзвёздочного отеля заказала "пять звёзд" по системе "всё включено".

Ещё на этапе выбора отеля она обратила внимание на большое число отзывов русскоязычных пользователей. И знала, что Турция популярное у россиян место отдыха. Но, сообщает "госпожа Магда", она была уверена, что это не помешает её нормальному отдыху.

Приехав в отель, она обнаружила, что выглядит он так, как в рекламных проспектах. Однако сюрпризом для "госпожи" стал тот факт, что в отеле много русских. Причём даже часть персонала.

По её словам, утро каждого дня начиналось с того, что к ней везде обращались по-русски. Сама "госпожа" отвечала на английском, чтобы показать, она не русская.

"Ещё раз кто-нибудь скажет мне что-нибудь по-русски, и я выйду из себя", - так описывает "госпожа" своё настроение в один из дней отдыха.

Как можно понять из рассказа, главным раздражителем для польской пани стал тот факт, что в Анталии ориентируются на туристов из России. Сей факт, судя по рассказу, стал для "госпожи Магды" откровением. И стал причиной для недовольства.

На самом деле, конечно, от рассказа за версту разит расизмом. И не важно, реальна ли эта "госпожа Магда" или же её придумали в редакции Onet.pl. Впрочем, говорил же премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, что русофобия стала мейнстримом. Для Польши, по крайней мере, это утверждение вполне справедливо.