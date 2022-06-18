Меркель: Россия не использовала газ и "Северный поток – 2" как оружие

Россия не использовала свой газ и газопровод "Северный поток — 2" в качестве геополитического оружия, это коммерческий проект. Такое мнение в интервью Redaktions Netwerk Deutschland выразила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

В частности она напомнила, что на момент начала спецоперации на Украине "Северный поток — 2" не был запущен. Это факт подтверждает то, что Москва не рассматривала свои энергоресурсы в качестве оружия.

"В этом смысле газ не был оружием. Я верила в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире", — подчеркнула Меркель.

Она также призналась, что Берлину выгоднее закупать российский газ, поступающий по трубопроводу, нежели сжиженный газ у США или Катара, для приёма которого в Германии нет инфраструктуры. Бизнес не хотел браться за строительство терминалов для приёма СПГ из-за слишком высоких цен на топливо, пояснила бывший канцлер.