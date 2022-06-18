Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении посёлка Метёлкино у города Северодонецк в ЛНР. В боях за этот населённый пункт погибли и получили ранения около 700 служащих ВСУ, уточнил он.
"Подразделения спецназа "Ахмат" совместно с Народной милицией ЛНР освободили Метёлкино. Идёт зачистка от мин и растяжек", — заявил глава северокавказской республики.
По словам Кадырова, в ходе боёв за посёлок в течение недели погибли или получили ранения от 600 до 700 украинских военных.
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