Из-за сокращения поставок российского газа немцы всерьез задумались о принятии новых законов. И речь не о мерах поддержки, а о снижении допустимой температуры в немецких домах до 18° днем и 16° ночью.
Якобы это поможет сэкономить запасы газа в хранилищах, которые сейчас заполнены всего на 56%.
Ситуация и вправду серьезная, так как для зимовки потребуются "полные баки". А вот если "охладить" квартиры, административные здания и бассейны, то и останется немного газку.
Но есть и другие мнения. К примеру, министр строительства Клара Гейвиц считает такой принудительный шаг бессмысленным, а также опасным для здоровья.
Впрочем, министр здравоохранения пока никак не высказался по этому поводу в отличие от министра экономики, который готов рассмотреть эту инициативу и принять ее на законодательном уровне.
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