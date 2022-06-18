"Экономика должна быть экономной": в Германии зимой мерзнуть будут "по закону"

Из-за сокращения поставок российского газа немцы всерьез задумались о принятии новых законов. И речь не о мерах поддержки, а о снижении допустимой температуры в немецких домах до 18° днем и 16° ночью.

Якобы это поможет сэкономить запасы газа в хранилищах, которые сейчас заполнены всего на 56%.

Ситуация и вправду серьезная, так как для зимовки потребуются "полные баки". А вот если "охладить" квартиры, административные здания и бассейны, то и останется немного газку.

Но есть и другие мнения. К примеру, министр строительства Клара Гейвиц считает такой принудительный шаг бессмысленным, а также опасным для здоровья.

Впрочем, министр здравоохранения пока никак не высказался по этому поводу в отличие от министра экономики, который готов рассмотреть эту инициативу и принять ее на законодательном уровне.