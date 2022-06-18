Politico: вступление Украины в ЕС грозит последствиями для него самого

Поддержка Еврокомиссией Украины в получении статуса кандидата на вступление в ЕС рискует обернуться серьёзными последствиями для самого союза. Об этом пишут авторы статьи Politico.

Эксперты издания считают, что киевский режим может получить довольно большую силу в Европарламенте, если Украина действительно станет членом ЕС.

Обозреватели отмечают, что население Украины относительно большое — более 40 миллионов человек, а это может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений Евросоюза. В этом случае Украина будет иметь право на значительную делегацию в Европарламенте.

Напомним, ЕК накануне рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение лидеры собираются принять 23-24 июня.