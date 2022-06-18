К концу августа может отпасть надобность в мирных переговорах между Москвой и Киевом. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова члена переговорной группы от Украины Давида Арахамии, обозначившего соответствующий срок.
"Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить", — отметил Медведев.
Ранее Арахамия сообщил, что Киев планирует провести "контрнаступление в некоторых местах" и к концу августа возобновить мирные переговоры с Москвой.
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