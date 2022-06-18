Пилько: Блокада Калининградской области чревата военным конфликтом РФ с НАТО

Блокада Калининградской области Литвой и Польшей может привести к прямому военному столкновению России и НАТО, ведь в этом регионе проживает более 1 млн. российских граждан. Не говоря уже о том, что там находится база Балтфлота и сам регион имеет в географическом плане важное стратегическое значение, пишет в своем ТГ-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

"Ответ на блокаду должен не превратиться в истерику. А представлять собой поэтапную, но неуклонную эскалацию. Вначале — экономические меры, потом военные демонстрации и предупредительные удары. Наконец, крайнее средство — военная операция. В качестве "вишенки" на торте — готовность к применению тактического ядерного оружия", — заявил историк.

При этом Пилько отметил, что, конечно, негативного сценария лучше избежать, но и мириться с блокадой одного из своих регионов Россия не может.

"За Калининград придётся воевать или как минимум демонстрировать полную готовность делать это. И возможно это станет нашим новым Берлинским кризисом. Потому что вторая война в Корее (по аналогии с первой холодной войной) у нас уже есть — это Украина", — резюмировал Пилько.