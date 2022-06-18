Аналитик из США Риттер: Вооружённые силы РФ сильнее всех армий Европы

Военное противостояние с Россией заранее обречено. Даже вместе армии ЕС ничего не смогут противопоставить ВС РФ на поле боя, считает военный аналитик Риттер.

По словам эксперта, европейские страны-члены НАТО чересчур увлеклись современными видами вооружения и забыли про артиллерию. Как показало развитие украинского конфликта, именно применение пушек, гаубиц и РСЗО является сильной стороной России.

"У русских в одном подразделении столько же артиллерии, сколько у НАТО во всей Европе", — напомнил Скотт Риттер.

В пример он привёл американскую операцию "Буря в пустыне": тогда Пентагон отчитался, что американскими военными подразделениями в Ираке было выпущено около 60 тысяч артиллерийских снарядов, и это "большая американская победа".

"А русские выпускают по 50 тысяч снарядов каждый день! Пусть до вас дойдёт это!" — призвал аналитик.

Иранский ракетный налет, когда по военной базе США было выпущено 12 ракет, не идёт ни в какое сравнение с тем, что могут сделать русские.

"Они выпустят до 100 ракет, и всё будет кончено", — пояснил эксперт.

Анализируя возможности Вооружённых сил РФ он пришёл к выводу, что Западу с Россией нужно дружить, а не конфликтовать.