Сейчас перед США стоит нелёгкий выбор: усиливать конфронтацию с Россией или бросить Украину, рассказал бывший постпред Вашингтона при НАТО Иво Даалдер.
Вооружённые силы Украины продолжают терпеть неудачи на востоке страны, а потому Белый дом вынужден выбирать: продолжать снабжать киевский режим оружием или позволить России спокойно закончить спецоперацию.
Первый вариант может привести к губительным последствиям для всего человечества. В украинский конфликт втянется Свероатлантический альянс, а значит риск применения сторонами ядерного оружия резко возрастёт. Если же оставить Киев наедине с Москвой, у ВСУ практически нет шансов.
"Это означало бы скормить Украину волкам", — пояснил Даалдер в интервью The Washington Post.
По словам американских журналистов, которые ссылаются на некоего сотрудника Госдепа, Белый дом рассматривал вероятность длительного вооружённого противостояния с Кремлём задолго до 24 февраля.
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