The Washington Post: США могут бросить Украину "на корм волкам"

Сейчас перед США стоит нелёгкий выбор: усиливать конфронтацию с Россией или бросить Украину, рассказал бывший постпред Вашингтона при НАТО Иво Даалдер.

Вооружённые силы Украины продолжают терпеть неудачи на востоке страны, а потому Белый дом вынужден выбирать: продолжать снабжать киевский режим оружием или позволить России спокойно закончить спецоперацию.

Первый вариант может привести к губительным последствиям для всего человечества. В украинский конфликт втянется Свероатлантический альянс, а значит риск применения сторонами ядерного оружия резко возрастёт. Если же оставить Киев наедине с Москвой, у ВСУ практически нет шансов.

"Это означало бы скормить Украину волкам", — пояснил Даалдер в интервью The Washington Post.

По словам американских журналистов, которые ссылаются на некоего сотрудника Госдепа, Белый дом рассматривал вероятность длительного вооружённого противостояния с Кремлём задолго до 24 февраля.