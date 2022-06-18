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Пилько: Индия претендует на статус стратегического союзника РФ в холодной войне

Мир

На Петербургском международном экономическом форуме стал очевидным тот факт, что Китай вовсе не является единственным стратегическим союзником России в очередной холодной войне. На этот статус претендует Индия, пишет в своем ТГ-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Нью-Дели
 

"Сейчас Индия — ключевое государство Индо-Тихоокеанского региона, который является главным театром текущего геополитического противостояния. Европейское направление в нём — вторично. Именно за Индию сейчас активно борются как фрондирующие государства, бросающие вызов американской гегемонии (Россия и Китай), так и США", - пишет Пилько.

Индия не идёт на сближение с AUKUS и Японией, а без неё антикитайская коалиция в Азии несостоятельна. С другой стороны, Индия и Китай пытаются урегулировать спор о границе в Гималаях, и этот фактор является пока существенным препятствием рождению мощного геополитического треугольника Пекин — Дели — Москва. Но все же вероятность появления такого треугольника высока, ведь Индия в отношении России занимает позицию благожелательного нейтралитета, как и Китай, и активно развивает торговлю с нашей страной.

"Вообще же видно желание правительства Нарендры Моди как можно дольше быть над схваткой. Но в целом понятно, что Индия не избежит более активного участия во второй холодной войне. И если говорить о раскладах, то Дели ближе к фрондёрам, которые хотят заменить американоцентричную однополярность новой моделью международных отношений, чем наоборот", — резюмировал Пилько.

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Автор: Ирина Гусакова, Куратор: Любовь Степушова
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