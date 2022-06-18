Немецкие СМИ: Ангела Меркель может вернуться в политику в качестве миротворца

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что может вернуться на политический олимп, сообщают немецкие издания.

Политик готова стать посредником в конфликте на Украине в будущем. Она сказала об этом в интервью для портала RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Для возвращения Меркель есть несколько веских поводов, считает политэксперт Марат Баширов. Текущее руководство ФРГ полностью провалило обеспечение Германии газом. К тому же попытка Олафа Шольца изобразить "жесткого парня" никак не повлияла на решимость Москвы довести спецоперацию до конца.

"Все новые территории переходят под контроль России, а риски прямого столкновения ВС РФ с НАТО растут", — отметил эксперт.

Антироссийские санкции несут огромную опасность для немецкой промышленности, что отрицательно скажется на положении домохозяйств и настроении избирателей в Германии.

"Момент для появления Меркель в качестве спасителя и миротворца — идеальный. И если получится убедить Путина, то Шольц перестанет быть канцлером ФРГ", — уверен Баширов.

Кресло канцлера займёт представитель партии Меркель, а она сама останется в привычной роли "матроны европейской политики", резюмировал политолог.