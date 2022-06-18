ВСУ обстреляли шахту им. Засядько: под землёй заблокированы 77 горняков

В Донецке в результате очередного обстрела со стороны ВСУ была обесточена шахта им. Засядько, 77 горняков оказались заблокированы под землей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 77 горняков, - говорится в сообщении.
Напомним, что в марте эту шахту уже обстреливали украинские военные. Тогда был обесточен вентилятор, в результате чего в подземный плен попали 83 горянка.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля с целью защитить людей, которые в течение 8 лет подвергаются пыткам и издевательствам со стороны военных преступников Киева.
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