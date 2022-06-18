ВСУ обстреляли шахту им. Засядько: под землёй заблокированы 77 горняков

В Донецке в результате очередного обстрела со стороны ВСУ была обесточена шахта им. Засядько, 77 горняков оказались заблокированы под землей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела ВФУ в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 77 горняков, - говорится в сообщении.

Напомним, что в марте эту шахту уже обстреливали украинские военные. Тогда был обесточен вентилятор, в результате чего в подземный плен попали 83 горянка.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля с целью защитить людей, которые в течение 8 лет подвергаются пыткам и издевательствам со стороны военных преступников Киева.