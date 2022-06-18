Глава МИД Украины Кулеба: страны Азии и Африки предлагали Киеву сложить оружие

Лидеры некоторых африканских, арабских и азиатских стран просили Украину перестать сопротивляться, что немыслимо для Киева, рассказал глава МИД Украины.

В своих публичных выступлениях "лица, принимающие решения" в отдельных государствах Африки, Азии и Ближнего востока поддерживают Украину, рассказал глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба, но в частных беседах из риторика меняется.

"Некоторые из них начинали нашу беседу с заявления о своей поддержке, прежде чем вежливо предложить нам просто прекратить сопротивление", — пояснил он в интервью американскому изданию Foreign Affairs.

Угроза всемирного голода приближается, а потому многие пытаются любым способом деблокировать украинские порты, чтобы продолжить экспорт зерна.

"Они готовы пожертвовать независимостью Украины, чтобы получить его", — пожаловался Кулеба журналистам.

Министр предположил, что украинский кризис принёс много проблем странам по всему миру, а потому всё чаще Киев слышит призывы о поиске компромисса с Москвой.