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Reuters: США приостановили сделку по продаже Украине "Серых орлов" из-за России

Мир

Американские власти приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle ("Серый орёл") сообщает Reuters.

Reuters: США приостановили сделку по продаже Украине "Серых орлов" из-за России

По данным агентства, это связано с тем, что США опасаются, что их оборудование может попасть в руки специалистов из России.

"Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединённых Штатов, если они попадут в руки России", — сказано в статье.

Источники агентства заявили, что сделка по продаже четырёх MQ-1C, каждый стоимостью 10 миллионов долларов, была одобрена в администрации президента Джо Байдена, но теперь её пересматривают в Минобороны США. Точных сроков принятия окончательного решения нет.

Ранее сообщалось, что продажу американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle Киеву усложняют трудности с обучением украинских солдат и материально-техническим обеспечением поставок.

MQ-1C является тяжёлым дроном, он втрое больше турецких беспилотников Bayraktar-TB2, которые широко применяют ВСУ. БПЛА способен 30 часов находиться в воздухе и нести тяжёлое вооружение. С помощью больших дронов Украина сможет наносить ракетные удары на далёком расстоянии от зоны боевых действий, в том числе, по территории России.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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