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В Японии заявили, что Запад устал от требований Украины

Мир

Западные страны начинает уставать от требований официального Киева по поставкам оружия, сообщает Asahi Shimbun.

В Японии заявили, что Запад устал от требований Украины

По данным японского издания, в последнее время Украина всё чаще заявляет, что США и другие страны Запада оказывают недостаточную поддержку. Руководство страны всё настойчивее обращается с требованием о дальнейшем наращивании военных поставок.

Издание ссылается на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, заявившей, что Киев получил от Запада только десять процентов необходимого ему оружия.

При этом западные страны могут не в состоянии удовлетворить запросы Киева по оружию как по объёмам, так и скорости поставок.

Украинский генерал Владимир Карпенко заявил, что войска потеряли около 50% тяжёлых вооружений в ходе российской специальной военной операции. Это 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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