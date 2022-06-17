В Пентагоне признали, что ввод в строй ВСУ ПКР Harpoon потребует месяцы

Запад снабжает Украину не только обычным вооружением, эксплуатация которого не требует высокого уровня подготовки, но и высокотехнологичным оборудованием, для пользования которым требуется специальная подготовка. В Пентагоне высказались о том, что ввод в строй противокорабельных установок Harpoon, передаваемых для ВСУ Данией и США, может занять месяцы, пишет USNI News.

"Процесс от исполнения контракта до готовности систем, включая обучение, откладку всех элементов, необходимых для работы комплекса, в котором технологий больше, чем мы можем представить, займет время", — цитирует источник слова представителя Минобороны США.

Хотя на поставку систем может уйти значительное количество времени, в США надеются, что они все же будут эффективными в борьбе с ВМФ РФ. В Минобороны признают необходимость поставок Harpoon для нужд ВСУ.

"Российский флот фактически заблокировал побережье Украины, препятствуя вывозу зерна из страны. Украина уже отправила предоставленные Данией ракеты Harpoon к краю Чёрного моря для укрепления своей береговой обороны", — пишет источник.