Запад снабжает Украину не только обычным вооружением, эксплуатация которого не требует высокого уровня подготовки, но и высокотехнологичным оборудованием, для пользования которым требуется специальная подготовка. В Пентагоне высказались о том, что ввод в строй противокорабельных установок Harpoon, передаваемых для ВСУ Данией и США, может занять месяцы, пишет USNI News.
"Процесс от исполнения контракта до готовности систем, включая обучение, откладку всех элементов, необходимых для работы комплекса, в котором технологий больше, чем мы можем представить, займет время", — цитирует источник слова представителя Минобороны США.
Хотя на поставку систем может уйти значительное количество времени, в США надеются, что они все же будут эффективными в борьбе с ВМФ РФ. В Минобороны признают необходимость поставок Harpoon для нужд ВСУ.
"Российский флот фактически заблокировал побережье Украины, препятствуя вывозу зерна из страны. Украина уже отправила предоставленные Данией ракеты Harpoon к краю Чёрного моря для укрепления своей береговой обороны", — пишет источник.
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