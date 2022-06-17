Бойцы НМ ДНР рассказали про американские БПЛА-камикадзе Switchblade-300

Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) рассказали про американские БПЛА-камикадзе Switchblade-300.

Пресс-служба УНМ ДНР сообщает, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали активно использовать американские дроны-"камикадзе" Switchblade-300. Командир подразделения войск ДНР рассказал, что по его бойцам украинские военные дважды пытались использовать БПЛА Switchblade-300, но оба раза были безрезультатными.

Военные отмечают, что БПЛА быстро летают и отличаются небольшими габаритами и манёвренностью. Поражающий эффект достигается за счёт детонации взрывчатого вещества, осколочно-фугасного воздействия данный аппарат не имеет.

Боец НМ ДНР рассказал, что камера на дроне находится сбоку, что очень неэффективно. По его мнению, именно благодаря этому БПЛА осуществляет полёты на малой высоте. Выбрав цель Switchblade-300 делает круг, набирая скорость.

"Примерно 200 грамм пластида заряд, осколков не имеет, сам корпус углепластиковый", — рассказал боец ДНР.

По его словам, Switchblade-300 легко обнаружить, потому что он сильно шумит и имеет характерный звук, который невозможно спутать с обычным квадрокоптером.

Вашингтон заявил, что намерен передать Киеву 700 БПЛА Switchblade-300. Стоимость одного дрона составляет $6 тысяч.