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Экс-советник ЦРУ: Россия побеждает Запад на донбасском и финансовом фронтах

Мир

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс написал в статье для The Daily Reckoning, что президент России Владимир Путин может отправить американскому лидеру Джо Байдену записку с одним словом: "Спасибо".

Экс-советник ЦРУ: Россия побеждает Запад на донбасском и финансовом фронтах

Несмотря на то, что Запад ввёл против России беспрецедентные санкции и продолжает оказывать военную помощь Украине, США и их союзники в Европе не сумели ослабить Москву и проигрывают ей в борьбе, отметил Рикардс.

По его словам, Россия побеждает противников на двух направлениях: донбасском и финансовом. По данным Киева, Вооружённые силы Украины ежедневно теряют около 100 человек. Понятно, что реальные цифры гораздо выше. На этом фоне поставки западной военной техники на Украину уже никак не изменят ситуацию.

"Что хорошего в оружии, если его некому использовать?" — спросил Рикардс.

На финансовом фронте у России также всё в порядке: страна ежемесячно получает 25 миллиардов долларов, продавая энергоресурсы по всему миру отметил экс-советник ЦРУ. Из-за антироссийских санкций цены на нефть и газ выросли, что лишь на руку Москве. Некоторые страны Европы начали отказываться от российского топлива в пользу альтернативных источников энергии. Но даже если эта тенденция усилится, и весь Евросоюз перестанет закупать энергоносители у Москвы, то это не нанесёт ущерб России, поскольку она в любой момент может найти покупателей в Азии. Таким образом, инициированные США антироссийские санкции не навредили РФ, подчеркнул автор.

По мнению Рикардса, Путин может отправить Байдену записку с одним словом: "Спасибо".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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