В МИД РФ опровергли информацию о задержании в Нидерландах сотрудника ГРУ

В МИД России назвали "вбросом" информацию о задержании в Нидерландах якобы сотрудника ГРУ Феррейры. Официальная Гаага искусственно создаёт шпионский скандал, чтобы привлечь внимание к расследованию несуществующих преступлений российских военных на Украине, полагает ведомство.

"Информационный вброс нацелен на то, чтобы посмаковать очередной шпионский скандал с участием РФ, попугать общественность и сформировать "нужный" политический фон для привлечения внимания к предпринимаемым Международным уголовным судом попыткам расследовать якобы совершённые российскими военнослужащими преступления на территории Украины", — говорится в сообщении.

В МИД также призвали Нидерланды придерживаться "конструктивных подходов" в выстраивании отношений с Москвой.

Ранее появилась информация о задержании в Нидерландах гражданина Бразилии Феррейры. Официальные голландские лица назвали его "сотрудником ГРУ", который пытался устроиться в канцелярию прокурора Международного уголовного суда.