Путин назвал спецоперацию России на Украине "спасательным кругом" Запада

Российский лидер Владимир Путин сказал, что военная спецоперация РФ по принуждению к миру на Украине оказалась "спасательным кругом" для европейских и американских чиновников.

"Для них (западных политиков. — Прим. ред.) начало нашей операции на Донбассе — это спасательный круг, который позволяет им свалить собственные просчёты на других", — подчеркнул руководитель нашей страны в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Президент перечислил следующие проблемы, с которыми столкнулся Запад:

увеличение стоимости товаров,

взрывной рост инфляции,

энергетический кризис.

Ранее Путин предупредил, что из-за санкций против России Евросоюз за год потеряет 400 млрд долларов.