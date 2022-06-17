Российский лидер Владимир Путин сказал, что военная спецоперация РФ по принуждению к миру на Украине оказалась "спасательным кругом" для европейских и американских чиновников.
"Для них (западных политиков. — Прим. ред.) начало нашей операции на Донбассе — это спасательный круг, который позволяет им свалить собственные просчёты на других", — подчеркнул руководитель нашей страны в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
Президент перечислил следующие проблемы, с которыми столкнулся Запад:
Ранее Путин предупредил, что из-за санкций против России Евросоюз за год потеряет 400 млрд долларов.
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Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.