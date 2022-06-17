Вице-канцлер ФРГ Хабек не исключил, что немцам придётся экономить тепло в домах

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек прокомментировал сокращение поставок российского газа в Германию на 60% и отметил, что если объёмы хранения в стране не будут увеличены, то будут приняты особые экономические меры.

"Если это необходимо и по закону. Но пока в этом нет необходимости, так как уровни хранения были заполнены на 56% выше среднего", — уточнил вице-канцлер в эфире канала АRD.

По мнению директора Германской ассоциации городов и муниципалитетов Герда Ландсберга, необходимо снижение минимальной температуры в домах и квартирах. На данный момент арендодатели гарантировали комнатную температуру не менее 20 градусов. Однако сейчас это обязательство необходимо пересмотреть.

"Даже в квартире с 18 или 19 градусами всё ещё можно жить хорошо, и каждый должен быть в состоянии вынести эту сравнительно небольшую жертву", — сказал Ландсберг.