Министр экономики ФРГ Роберт Хабек прокомментировал сокращение поставок российского газа в Германию на 60% и отметил, что если объёмы хранения в стране не будут увеличены, то будут приняты особые экономические меры.
"Если это необходимо и по закону. Но пока в этом нет необходимости, так как уровни хранения были заполнены на 56% выше среднего", — уточнил вице-канцлер в эфире канала АRD.
По мнению директора Германской ассоциации городов и муниципалитетов Герда Ландсберга, необходимо снижение минимальной температуры в домах и квартирах. На данный момент арендодатели гарантировали комнатную температуру не менее 20 градусов. Однако сейчас это обязательство необходимо пересмотреть.
"Даже в квартире с 18 или 19 градусами всё ещё можно жить хорошо, и каждый должен быть в состоянии вынести эту сравнительно небольшую жертву", — сказал Ландсберг.
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